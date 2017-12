Le Barça cale face à Vigo

45

Vigo a essayé, et avec de la volonté et du talent, Vigo a réussi son coup en obtenant un bon point en au Camp Nou.Puisqu'on n'a rien sans rien, le Celta a carrément monopolisé le ballon lors des vingt premières minutes. C’est donc logiquement que Iago Aspas , attentif après un arrêt monumental de Marc-André Ter Stegen sur Maxi Gómez, ouvre le score dans un silence de cathédrale (0-1, 20).Heureusement pour le Barça , la réaction ne se fait pas attendre. Instigateur de la révolte catalane, Lionel Messi se retrouve au départ puis à la conclusion d’un mouvement collectif éclair (1-1, 22). Sa frappe passe entre les jambes de Rubén et permet àde compter quatre buts et quatre passes décisives sur les trois dernières rencontres face au Celta . Dans la foulée, Luis Suárez inscrit un but refusé par le corps arbitral qui siffle un hors-jeu inexistant. L'Uruguayen ne peut pas s'énerver puisqu'il a déjà mangé une biscotte dès la première minute.Après une heure de jeu à tenir la dragée haute au Barça , le Celta finit par craquer sur un nouveau décalage initié par Messi. D'une subtile passe, l'Argentin sert Jordi Alba qui enchaîne avec un centre au cordeau pour Suárez. Décisif,inscrit son sixième but en onze matchs de Liga d'un tir à bout portant (2-1, 62). Malgré ce coup dur, le Celta ne baisse pas les bras, à l'image de Iago Aspas . Sur une course côté droit, l'ancien de Liverpool dépose Umtiti, victime d'un claquage musculaire sur l'action, puis sert Maxi Gómez en retrait pour l'égalisation galicienne (2-2, 71).Piqué, Messi, Sisto ou le rentrant Alcacér refuseront tour à tour de devenir le héros du match. Le Barça laisse donc à son dauphin Valence l'occasion de revenir à deux points en cas de victoire à Getafe : Ter Stegen – Jordi Alba , Umtiti (Vermaelen, 71), Piqué, Sergi Roberto – Busquets, Rakitic (Alcacér, 79), Iniesta (D.Suárez, 53) – Paulinho , Messi, L.Suárez. Hugo Mallo , S.Gómez (Cabral, 5), Fontás, Wass – Lobolka, Jozabed Pablo Hernández , 85), Mendez (Roncaglia, 63) – Sisto, M.Gómez, Aspas. Juan Carlos Unzué.