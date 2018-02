Le Barça bute sur Getafe

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Sergi Roberto, Y.Mina, Digne, Alba - Busquets (Paulinho, 82e), Rakitic, Coutinho (Iniesta, 62e) - Alcácer (O.Dembélé, 62e), Messi, Luis Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Getafe (4-5-1) : Guaita - Antunes, Djéné, B.González, Damián Suárez - Arambarri, Fajr, Amat N'Diaye, Shibasaki (Cabrera, 88e), Portillo - Angél Rodríguez (Flamini, 78e). Entraîneur : José Bordalás.

Une fois n'est pas coutume, le Barça est resté muet dans son Camp Nou.Embêté par des absences en défense, Ernesto Valverde opte pour un retour au traditionnel 4-3-3. Titulaire pour sa première chez les Yerry Mina impressionne d'entrée de jeu par son impact physique dans les duels et trouve même une complémentarité avec Lucas Digne , arrière central d'un jour. Malgré de bons automatismes défensifs, les offensives catalanes s'empalent sur le onze de Getafe concocté par José Bordalás , architecte de la troisième meilleure défense de Liga avec seulement 21 buts encaissés. Juste avant la mi-temps, Luis Suárez témoigne de sa frustration en voyant le corps arbitral refuser son but, à juste titre.Soporifique, la rencontre devient de plus en plus intéressante à jouer pour le club de la banlieue madrilène. Certains contres menés par Angél Rodriguez ou Amat N'Diaye permettent à Marc-André Ter Stegen de s'entraîner au plongeon. De son côté, le Barça compte sur l'entrée d' Andrés Iniesta pour débloquer le match. Une tête de Mina sur corner frôle d'abord le montant de Vicente Guaita , puis le portier espagnol se détend bien sur un enroulé du pied gauche signé Leo Messi. Pour sa première en Liga, Mathieu Flamini participe au blocus madrilène. Dans une dernière tentative, Luis Suárez croise sa tête, mais Guaita sort une superbe claquette pour écarter le danger. Match nul et vierge, donc.Avec ce partage de points, le leader barcelonais reprend tout de même sept d'avance sur l' Atlético de Madrid.