Le Barça brise la malédiction Anoeta

Real Sociedad (4-3-3) : Rulli - Odriozola, Llorente, Navas, Kévin Rodrigues - Prieto, Illarramendi, Zurutuza (Zubeldia, 56e) - Canales, Willian José, Juanmi (Oyarzabal, 60e). Entraîneur : Eusebio Sacristán

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba – Paulinho (Dembélé, 65e), Rakitić, Busquets, Gomes (Digne, 80e) - Messi, Suárez (D. Suárez, 90e). Entraîneur : Ernesto Valverde

On ne donnait pas cher de la peau de la Real Sociedad malgré son invincibilité en Liga au stade Anoeta façe au Barça depuis 2007. Mais elle est tombée avec les honneurs.Les bonnes intentions basques sont rapidement récompensées grâce à une tête plongeante de Willian José (1-0). Vient ensuite le bijou : Canales dose une ouverture que ne renierait aucun n°10 au monde et Juanmi ne gâche pas l'offrande avec la complicité involontaire de Roberto (2-0).Mais, dans la foulée, l'appel parfait et la passe de Suárez permettent à Paulinho de remettre les Catalans dans le match. 2-1 à la pause, le suspense est total, le spectacle aussi. Et ils le resteront jusqu'au bout, Suárez égalisant dès la reprise d'une merveille de frappe enroulée (2-2). Le Barça accentue alors la pression et Suárez, encore lui, renverse le match sur une mauvaise relance de Rulli (2-3), avant que Messi ne le tue d'un coup franc magnifique (2-4).Toujours neuf points d'avance sur l' Atlético de Madrid pour ce Barça que rien ne semble pouvoir arrêter. Pas même les malédictions.