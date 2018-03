Le Barça boit la tasse à Las Palmas

625

[VIDEO] Barcelone ?? Le coup de canon de Messi sur un coup franc plein axe ! https://t.co/92NEu1w2cf — beIN Sports (@beinsports_FR) 1 mars 2018

UD Las Palmas (4-5-1) : Chichizola - Aguirregaray, Ximo Navarro, Gálvez, Castellano (Míchel Delgado, 75e) - Etebo, Gómez (Aquilani, 70e), Tanausu, Samperio, Halilović - Calleri. Entraîneur : Paco Jémez.



FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne - Busquets, Iniesta (O.Dembélé, 75e), Aleix Vidal (Coutinho, 57e), Paulinho (Rakitić, 68e) - Messi, L.Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Afin de répondre à la correction infligée par l' Atlético de Madrid à Leganés grâce à un Antoine Griezmann puissance quatre, le FC Barcelone devait s'imposer aux Canaries contre Las Palmas , à la lutte pour le maintien en Liga. C'est râpé.Dans un 4-4-2 devenu désormais sa formule magique, Ernesto Valverde laisse les clés de l'attaque au tandem composé de Lionel Messi et Luis Suárez . Une combinaison manquée entre les deux hommes laisse d'abord un peu de répit à la défense locale, avant quene décide de s'exécuter au coup franc. Plein axe, il transforme l'offrande grâce à une puissante frappe du pied gauche dans la lucarne (21). Ce but permet à l'Argentin de compléter sa collection, puisqu'il a désormais marqué sur tous les terrains des équipes pensionnaires de Liga depuis le début de sa carrière professionnelle, initiée chez lesen 2004.Juste avant la pause, Chichizola sort de sa surface et dégage le ballon de la main devant Suárez, mais l'arbitre ne voit pas la faute. Un coup dur pour le Barça , puisque au retour des vestiaires, Jonathan Calleri transforme un penalty pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 48). Paco Jémez tient alors son résultat positif contre l'ogre, qui opte pour les entrées d'Ivan Rakitić, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Sans succès.Le Barça perd donc deux points dans la course au titre, et voit l' Atlético se rapprocher à cinq unités. Le prochain Barça -Atlético, prévu ce samedi, vaudra son pesant d'or.