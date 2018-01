Le Barça augmente son offre pour Coutinho

1.07k

MR

Bien qu'en retard, le Barça aimerait bien avoir lui aussi son. Avec un « Petit Couteau » bien emballé.Selon le, le club catalan aurait ficelé une offre de 110 millions d'euros, auxquels seraient assortis 40 millions d'euros de bonus, pour enrôler Philippe Coutinho . Soit 10 millions de plus que ce qui était proposé cet été. Avec cette somme, l'actuel meneur desdeviendrait le troisième joueur le plus cher de l'histoire, derrière Neymar et Mbappé.Reste à savoir s'il s'agit d'un transfert immédiat ou d'un accord en vue d'une arrivée cet été en Espagne . En ayant disputé des matchs de Ligue des champions avec Liverpool , le Brésilien ne pourrait pas être qualifié pour cette compétition. Si son absence de la feuille de match lundi à Burnley pouvait intriguer, l'affaire ne se conclurait pas avant les matchs de cette semaine.En priant que d'ici là, Nike ne vienne pas y mettre son grain de sel.