Le Barça atomise Gérone

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Semedo, Piqué (Vermaelen, 63e), Umtiti, Alba – Busquets (Paulinho, 69e), Rakitić (Roberto, 78e), Coutinho – Dembélé, Messi, L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.



FC Gérone (5-3-2) : Bono – Aday, Juanpe, Espinosa, Ramalho, Maffeo – Granell, Pons, Borja García (Aleix García, 63e) – Portu (Douglas Luiz, 71e), Lozano. Entraîneur : Pablo Machín.

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Et pour le Barça , le bocal du 4-3-3 était de sortie au Camp Nou.Pour la première fois depuis la venue de Philippe Coutinho au FC Barcelone cet hiver, Ernesto Valverde a pu aligner son onze le plus sexy possible pour affronter Gérone . Ainsi, l’ancien milieu de terrain de Liverpool était associé aux trois armes offensives majeures : Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Luis Suárez . Avec ses quatre fusées à disposition, le Barça est parti pied au plancher. Mais à trop vouloir attaquer, lesse sont fait prendre sur la première contre-attaque adverse : au pressing sur un Samuel Umtiti hésitant, Cristian Portu prend Marc-André ter Stegen de vitesse et ouvre le bal (3). Dans la foulée, Messi réagit : sa passe pour Suárez permet à l’Uruguayen de remettre les deux équipes à égalité (5).Après ce début de match explosif, le Barça prend le contrôle des opérations et Messi, dont l’annonce du décès de son grand-père maternel est arrivée dans la journée, redouble d’effort. Sans Bernardo Espinoza, auteur d’un superbe sauvetage sur sa ligne, son lob sur Yassine Bounou aurait trouvé les filets. Juste une question de temps : en sept minutes,offre deux buts à son équipe, d’une frappe du gauche enroulée (30), puis d’un maître coup franc passé sous le mur (37). Peu avant la pause, les Barcelonais mettent fin au suspense au terme d’une combinaison d’école entre Messi, Coutinho et Luis Suárez , conclue par(44).La deuxième période ? Une suite logique de la première. Un poteau de Suárez, unde Coutinho (66), le triplé pour Suárez grâce à une passe décisive de Dembélé (76), la barre de Vermaelen à la suite de son entrée à la place de Piqué, touché au genou, puis un dernier arrêt monumental de Ter Stegen. Autre mauvaise nouvelle pour le Barça : un claquage à la cuisse de Nelson Semedo dans les derniers instants du match. Bref, la tempêtea fait de sacrés dégâts.Le score rappellera sans doute de mauvais souvenirs au PSG