Le Barça atomise Alavés en six fois

Facile comme rarement cette saison, le FC Barcelone d’une MSN déchaînée écrabouille la faible résistance offerte par le Deportivo Alavés (0-6) et envoie un message fort au PSG, ainsi qu’à ses rivaux de Liga. Seul bémol, l’affreuse blessure d’Aleix Vidal, sorti sur civière à cinq minutes du terme.



0

Deportivo Alavés 0-6 FC Barcelone

La machine Theo Hernández

Au bon vouloir de la MSN

Trois points en trois minutes. Le bilan du premier acteen terres hostiles car basques se résume à cette efficacité létale entre le 37et 40tours de cadran. De l’ouverture du score de Luis Suárez , sur une merveille d’action en une touche, le cuir allant des pieds de Rakitić à ceux d’ Aleix Vidal pour une conclusion du, aude Neymar , tout heureux de réceptionner une cagade de Pacheco qui dégage le ballon dans la tête de l’Uruguayen, le FC Barcelone expose au Deportivo Alavés l’écart qui les sépare. A contrario de la première manche, remportée à la surprise générale pardans un Camp Nou médusé (1-2), la revanche se retrouve une formalité pour le Barça , emmené par sa MSN, dont les trois membres plantent (0-6). Et une belle répétition à quelques mois de la finale de la Copa del Rey qui verra s’affronter ces deux fanions. Mais pour Luis Enrique , l’essentiel est ailleurs : vainqueurs sans trembler, sesremettent la pression sur le leaderet, grâce à de nombreux changements, abordent avec une sérénité rare cette saison leur huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG Sur la tête des officiels présents en tribune d’honneur, l’excitation laisse place à la stupeur. Pour sûr, lorsqueetentrent sur la pelouse, ils apprennent tout juste qu’unbarcelonais prend la direction de l’hôpital de Vitória dans un état critique : il vient de se faire agresser par une cinquantaine de dégénérés locaux.Cette inquiétude, les vingt-deux acteurs ne la connaissent pas encore au coup d’envoi. Si bien que sans crainte, leprend le contrôle du tempo et du cuir sans souffrir de la pression basque. La faute, sans doute, à des jambes lourdes à la suite de la demi-finale exténuante de Coupe du Roi face au Celta de mercredi et au manque de profondeur d’un effectif moins riche que celui de Luis Enrique . Qu’importe, finalement, puisque cette légère dominationne s’accompagne pas d’actions franches et convaincantes. Pis, c’est même Theo Hernández, d’une chevauchée de plus de 60 mètres que seul Ter Stegen stoppe, qui s’offre la plus grosse opportunité de ce premier acte. Ce, jusqu’au trou noir terrible de trois minutes que traversent des Basques qui rentrent aux vestiaires avec un retard de deux pions sur le FCB.Pourtant, le calvaire n’en est qu’à ses prémices, comme en atteste le second acte sanguinaire pour la défense poreuse d’un Deportivo Alavés qui n’a rien de glorieux. Excepté une montée initiale de Theo Hernández, seul Basque au niveau, que ne peut convertir Christian Santos , le Barça fait ce qui lui chante sur le pré du Mendizorroza. Dans les faits, les Catalans enchaînent pas moins de quatre pions en huit minutes et dégoûtent l’locale. Premier en action, Messi y va de son pion hebdomadaire, puis pousse Alexis , malheureux central des, à pousser le cuir au fond de ses propres filets. Dans la foulée, sur deux contres d’école emmenés par l’insatiable Luis Suárez , Rakitić tutoie la lucarne de Pacheco pour officialiser laalors que ce même, à la récupération d’une parade du portier de Vitória, enfonce le clou pour conclure le set. Autant dire que jusqu’au coup de sifflet final, onze Barcelonais au repos enchaînent les possessions face à onze âmes en peine, seule l’atroce blessure d’ Aleix Vidal , blessé à la cheville à la suite d'une faute de Theo, venant gâcher la fête. Le PSG est prévenu, ce Barça ne fait pas dans la dentelle face à des défenses attentistes et un pressing flou.