Le Barça anesthésie la Juve

Au terme d'un match sans rythme, la Juventus et le Barça se quittent sur un bien triste 0-0. Les Barcelonais sont qualifiés pour les huitièmes.

Le match somnifère

La Juve abandonne

Juventus (4-2-3-1) : Buffon - Barzagli, Benatia, Rugani, Sandro - Khedira, Pjanic (Betancyr, 66e) - Cuadrado (Marchisio, 71e), Dybala, Costa (Matuidi, 85e) - Higuain

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Digne - Rakitic, Busquets, Paulinho - Deulofeu (Messi, 56e), Suarez, Iniesta (Alba, 82e)

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des redoublements de passes plus rapides les uns que les autres, des combinaisons dans les petits espaces à n'en plus finir, une volonté constante de marquer et d'imprimer sa domination quelque soit l'adversaire et l'enjeu, une bataille presque idéologique, un unique et sublime maillot bleu et grenat, reconnaissable entre mille, et un petit génie argentin qui joue tous les matchs à fond pour le plaisir des spectateurs. Voici ce qu'est le FC Barcelone du XXIsiècle. Mais ce mercredi soir, la Juventus n'a pas affronté le FC Barcelone , malgré ce qu'indique le tableau d'affichage. Les visiteurs, pourtant largement supérieurs techniquement, n'ont pas vraiment voulu gagner et ont préféré garder la balle tranquillement dans leur camp. Il jouaient dans un maillot bordeaux et rose fluo absolument immonde, et le petit génie argentin a dû attendre une heure avant d'avoir le droit de régaler. Non le Barça ne jouait pas ce soir, mais le Barça est tout de même qualifié et presque sur de terminer premier du groupe.En première mi-temps, Turinois et Barcelonais prouvent que l'on peut être impeccable techniquement et livrer un match chien comme la mort. Lors du premier quart d'heure, les deux équipes alternent tour à tour des phases de possession plus ou moins intéressantes. Mais logiquement, le Barça finit par confisquer le ballon en le récupérant de plus en plus haut et en faisant la passe à dix au milieu de terrain sans prendre de risque. En effet, un match nul suffit aux Catalans pour être qualifiés et quasiment certains de terminer premiers. Alors les Barcelonais jouent clairement la carte du contrôle, de la possession et de la gestion. Et la seule occasion qu'ils se procurent, c'est sur ce coup franc indirect de Rakitic que personne ne parvient à toucher et qui s'échoue sur le poteau.En face, la Juventus maîtrise moins le ballon mais parvient un tout petit peu mieux à trouver des espaces en jouant plus rapidement. Douglas Costa , qui débute le match par un festival avant de frapper dans les bras de Ter Stegen, et Paulo Dybala , qui profite d'une erreur barcelonaise pour faire pareil et qui y va ensuite également de son exploit technique pour allumer au-dessus, font quelques différences. Mais au-delà de quelques prouesses individuelles, la Juventus ne parvient clairement pas à emballer le match. En atteste le peu de ballons que Gonzalo Higuain à se mettre sous la dent. Endormis par le rythme soporifique imposé par le Barça , les Italiens retournent aux vestiaires avec la sensation que la rencontre n'a pas réellement débuté.Et cette rencontre, les Turinois ne la commenceront en fait jamais. Après la pause, les Bianconeri ne touchent plus un ballon et sont complètement bouffés par la maîtrise technique du Barça . Le public turinois a beau poussé ses hommes à accélérer, ils en sont tout bonnement incapables. Peu après l'heure de jeu, Massimiliano Allegri rend clairement les armes en sortant Juan Cuadrado pour Claudio Marchisio , et tant au moins de garder le nul. Samuel Umtiti , impérial, et Gerard Piqué, n'ont rien à faire. «» , analyse pertinemment Omar Da Fonseca, dans son seul élan d'énergie du match. Comme les Turinois, lui aussi semble épuisé par l'interminable passe à dix du Barça Car si les Barcelonais sont encore plus dominateurs et asphyxiants en seconde période, ils ne daignent pas donner le coup de grâce en accélérant un bon coup. L'entrée de Lionel Messi dynamise un peu tout ça, mais il semble le seul véritablement motivé à bousculer davantage les défenseurs turinois. En forçant les siens à presser d'avantage, en accélérant de temps en temps balle au pied, et en sollicitant quelques une-deux, il parvient tout de même à pousser l'arrière-garde turinoise à commettre de petites erreurs. Sur l'une d'entre elles, Lucas Digne se retrouve seul face à Buffon en pleine surface, mais refuse de frapper. Sa passe ne trouve personne. Décidément, la Barça n'avait pas vraiment envie de gagner ce soir. Et la Juve n'a plus qu'un point d'avance sur le Sporting