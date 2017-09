Le ballon sous dépression

L’attaquant brésilien Nilmar a récemment annoncé mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour guérir d’une dépression dont il souffre depuis un an et demi. Une maladie largement répandue dans le milieu du football professionnel qui reste un sujet tabou dans les vestiaires.

600 facteurs identifiés

« À certains moments, tu n’as même plus envie de jouer »

Un sujet tabou, difficile à extérioriser

Une approche médicale plus poussée

Espaces d’écoute et suivis psychologiques

Par Maxime Feuillet

Tous propos recueillis par MF

Les supporters lyonnais se souviennent de lui pour cet accrochage avec Heurelho Gomes , un soir d’avril 2005 en quarts de finale de C1 contre le PSV Eindhoven , entré à jamais dans l’histoire et la légende de l’OL. Arrivé à Lyon à vingt ans avec l’étiquette de futur crack du football brésilien collée à ses basques, Nilmar n’a jamais su confirmer les espoirs placés en lui, laissant sa carrière dériver au fil des allers-retours entre le championnatet les pays du Golfe. Après plus d’un an et demi passé sans jouer avec son club d’Al-Nasr à Dubaï, Nilmar a décidé de retourner dans son pays natal cet été, à Santos, pour tenter de se relancer. Mais après seulement 39 minutes de jeu cumulées en deux mois, l’ex-attaquant international, aujourd’hui âgé de 33 ans, a fait savoir à ses dirigeants qu’il souffrait d’une dépression et qu’il désirait ainsi suspendre pour une durée indéterminée le contrat qui le liait au club. Une annonce courageuse tant les questions propres à cette pathologie sont d’ordinaire soigneusement évitées par le monde du ballon rond.Si l’attaquant brésilien traverse une période difficile, sa situation n’a pourtant rien d’un cas isolé dans le football professionnel. Une étude menée par la FIFPro, Fédération internationale des footballeurs professionnels, en 2015, révèle que 38% des joueurs seront confrontés, au cours de leur carrière, à une période de dépression et de mal-être (sur un panel de 607 footballeurs sondés). Plus d’un tiers des footeux seraient donc susceptibles de connaître des phases dépressives pendant ou après leur carrière. Un constat alarmant lorsqu'on découvre que ces pépins psychologiques ne touchent en moyenne «» 13 % de la population totale. Pourquoi les joueurs sont-ils plus touchés par ce fléau que la moyenne ?Le Dr Vincent Gouttebarge, chef médical de la FIFPro, en charge de l’étude citée, apporte un début de réponse : «Autant de facteurs qui poussent certains footballeurs à craquer et à lâcher prise. Gianluigi Buffon, Sébastian Deisler, Emmanuel Éboué, Stan Collymore et plus récemment Aaron Lennon, le phénomène n’épargne aucun pays, aucun championnat. Si la plupart de ces joueurs, à l’image de Nilmar, ont décidé de prendre du recul avec le ballon rond pour vaincre leurs démons, d’autres comme Robert Enke, Andreas Biermann ou Gary Speed n’ont pas imaginé d’autres issues possibles que celle du suicide. En France, l’ancien Rennais Guillaume Borne est sorti vainqueur de son match contre la dépression.Retraité prématurément des terrains, il revient aujourd’hui sur cet épisode douloureux : «» Et les performances de l’ex-international U19, sujet à de nombreuses crises d’angoisses, déclinent sur le terrain : «En difficulté sur les pelouses hexagonales, Borne ne se sent alors pas pleinement soutenu par le club breton, qui semble ne pas remarquer la mauvaise passe que traverse son défenseur. Mais le joueur continue de garder son mal-être pour lui : «» Un silence tout sauf utile pour le Dr Vincent Gouttebarge, ancien footballeur professionnel passé par Auxerre et les Pays-Bas : «Si les joueurs gardent le silence, c’est aussi vis-à-vis des supporters. Guillaume Borne : «» Souvent discrets sur ces pépins psychologiques, les joueurs ne comptent pas forcément non plus sur les clubs, longtemps restés bien à l’écart de ces questions de santé mentale. «» , poursuit l’ancien Rennais. Des propos corroborés par le Dr Gouttebarge : «Mais la donne commence à changer. En Angleterre, la PFA, le syndicat des joueurs pros) échange, par la voix de son président Michael Bennett, avec les clubs pour les sensibiliser à ces questions d’ordre psychologique. Le football allemand, profondément marqué par le suicide du portier international Robert Enke en 2009, a très vite réagi et chaque club de Bundesliga possède aujourd’hui un psychologue dans son staff médical. Dans l’Hexagone, les choses évoluent plus timidement. «, témoigne le Dr Emmanuel Orhant, président de l’association des clubs et directeur médical de la FFF.Et chaque équipe a sa propre méthode pour traiter ce sujet. Certains font appel à des psychologues extérieurs pour effectuer un vrai suivi sur les joueurs, quand d’autres préfèrent gérer en interne avec le réseau de spécialistes du médecin du club. «, indique Emmanuel Orhant.Pour le Dr Franck Le Gall, passé par le LOSC et qui officie aujourd’hui à l’OM et chez les Bleus, la donne est différente : «"Tiens, celui-ci est moins bien. Ça mérite qu’on aille lui parler"Si les approches diffèrent, chaque club propose néanmoins des espaces d’écoute et des suivis psychologiques à disposition des joueurs qui peuvent être ainsi moins tentés de garder leurs problèmes pour eux. Emmanuel Orhant : «