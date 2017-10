Le ballon du Mondial russe a fuité

First look at the Adidas Telstar 2018 World Cup ball (via @Footy_Headlines) pic.twitter.com/puGVLmX9Qp — 101 Great Goals (@101greatgoals) 26 octobre 2017

Retour aux sources et aux pixels.Le ballon officiel du Mondial 2018 a été dévoilé par des photos publiées sur les réseaux sociaux. Le mediaa balancé le scoop ce mercredi, en postant les photos d’un ballon estampillé «» . Ce ballon devrait être officiellement dévoilé par la FIFA le 1décembre prochain, lors des tirages au sort des phases de poules du Mondial.Le cuir serait une reproduction modernisée du Telstar, l’iconique ballon équipé par Adidas lors du Mondial 1974 organisé et remporté par l’ Allemagne de l’Ouest. Il devrait garder le même nom et la même base blanche. En revanche, ses motifs noirs seront transformés en des rectangles dégradés entre le noir et le gris.Entre tradition et modernité.