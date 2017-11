Le ballon du Mondial 2018 dévoilé

Introducing Telstar 18 - the Official Match Ball for the 2018 FIFA #WorldCup! pic.twitter.com/nOqseEElQp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 9 novembre 2017

Il est tout beau, il est tout chaud.Présenté ce jeudi à Moscou au cours d'une cérémonie dansante comme jamais, le ballon de la Coupe du monde 2018 est désormais réel, en chair et en cuir. Et ce, même s'il avait fuité fin octobre dernier ... « Telstar 18 » , abréviation de « star de la télévision » , succède donc officiellement au ballon brésilien Brazuca et au cuir sud-africain Jabulani. Il sera testé dès ce samedi pour le match amical opposant la Russie à l'Argentine au stade Loujniki.Joueur star de la cérémonie, Lionel Messi a validé le ballon de son équipementier Adidas : «Merci pour cet avis d'expert, Léo.