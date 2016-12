Le Ballon d’or connu le 12 décembre

0

Plus que six jours à attendre.Depuis cette année, le Ballon d'or est repassé entièrement dans les mains du journal. Si la fin du partenariat avec la FIFA implique que les capitaines et entraîneurs des sélections nationales ne votent pas pour élire le lauréat, elle implique aussi la fin de la soirée tout en strass et paillettes qu'organisait la Fédération internationale.Si dans un premier temps, il ne devait pas y avoir la moindre remise officielle, le nom du gagnant étant à retrouver le mardi matin dans le journal, les dirigeants dese sont tout de même décidés à faire une petite soirée. Pour savoir qui de Cristiano Ronaldo Lionel Messi ou Antoine Griezmann remportera la récompense individuelle ultime, il faudra être devant son poste de télévision le lundi 12 décembre prochain pour une cérémonie en direct sur L’Équipe 21.Une cérémonie sans Ruud Gullit à la présentation est donc possible ?