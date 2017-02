LDC : guerre interne chez Red Bull ?

0

À trop vouloir toucher le soleil, on finit par se brûler les ailes.Une formule creuse, certes, mais qui était autant valable à l'époque d'Icare qu'elle ne l'est pour Red Bull en 2017. Le consortium n'avait probablement pas prévu ça, mais le quotidien autrichienest là pour le lui rappeler : quid d'une participation de ses clubs allemand et autrichien en Coupe d'Europe ? C'est une vraie question et elle est bien épineuse.En effet, les règlements de l'UEFA interdisent la participation conjointe de plusieurs équipes détenues par le même propriétaire ou investisseur, dans une logique évidente de lutte contre les conflits d'intérêts. Sauf qu'en Autriche , le Red Bull Salzbourg fait de nouveau cavalier seul en tête de la Bundesliga autrichienne, tandis qu'en Allemagne , le RB Leipzig bétonne son étonnante deuxième place de dauphin du Bayern Dès lors, quelle solution ? C'est tout le casse-tête qui se pose désormais à Red Bull. Statutairement, les deux clubs sont indépendants l'un de l'autre, mais dans les faits, l'argent investi par le patron du taureau rouge, Dieter Matteschitz, crée des liens sur tous les plans, y compris sportif.Selon les informations du, les chances que les deux clubs en question participent conjointement tournent autour de 50-50. Autrement dit, il faudra choisir. L'UEFA, de son côté, recommanderait celui du club le mieux classé, ce qui signifie à l'heure actuelle Salzbourg. Sauf que les Autrichiens doivent passer par les tours qualificatifs de la C1, tandis qu'une deuxième place du RB Leipzig conduirait les Lipsiens directement en phase de groupes. Verdict à la fin de la saison.Après, si le Red Bull Salzbourg promet de réaliser à nouveau le parcours en Ligue des champions qui est le sien depuis sa création, Leipzig n'aura pas de souci à se faire.