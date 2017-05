Laval en national, Amiens et Troyes sur le podium

En arrachant la victoire à Sochaux, Amiens remonte sur le podium et prend la deuxième place (1-2). Reims est officiellement écarté de la course à la montée aprèsde sa défaite contre Orléans, (0-2) qui peut croire au maintien. Troyes tient sa troisième place en battant Auxerre (2-3), en attendant Brest-Nîmes demain et Lens-Strasbourg, lundi. Dans le bas du classement, Laval est officiellement relégué après sa défaite contre Tours (1-3).

Auxerre 2-3 Troyes

Sochaux 1-2 Amiens

Reims 0-2 Orléans

Valenciennes 0-0 Red Star

Clermont 2-3 Bourg-Péronnas

Laval 1-3 Tours

Le Havre 0-0 Niort

75 bornes et 18 points séparent Auxerre et Troyes , deux clubs aux objectifs opposés : Le maintien pour les Auxerrois et la montée pour les Troyens. Adama Niane , meilleur buteur de Ligue 2 n'est pas encore complétement remis de sa blessure et c'est depuis le banc de touche qu'il voit son coéquipier Karim Azamoum ouvrir le score sur corner suite à une erreur de Mickaël Tacalfred Auxerre réplique sans tarder et marque deux buts coup sur coup, Mohamed Yattara d'abord, suite à une belle remise de la tête de Lionel Mathis , puis Yaya Sané qui profite de la passivité de la défense troyenne. Tristan Dingomé égalise au retour des vestiaires d'une frappe flottante, avant que Benjamin Nivet ne prouve à nouveau qu'il a du talent et des couilles en offrant la victoire à son équipe d'une frappe de l'extérieur de la surface. Auxerre loupe une énorme occase dans les arrêts de jeu et devra jouer le maintien jusqu'au bout. Son voisin troyen, lui, grimpe provisoirement sur le podium. Amiens joue la montée et reste sur trois victoires consécutives, mais c'est Sochaux qui plante d'entrée grâce à une tête de Yoann Touzghar . Comme lors de leurs précédents matchs face à Ajaccio et Brest , les Amiénois font preuve d'un gros mental et réussissent à renverser le score. Tanguy Ndombele, vingt ans, n'avait jamais marqué en professionnel et ce soir il a mis un doublé hyper important pour son équipe. Les Picards s'imposent une fois de plus dans la difficulté, mais l'essentiel est ailleurs : ils sont deuxièmes ce soir. Un éloge au BilardismeN'en déplaise à Marine Le Pen, en visite à la cathédrale de Reims , la principale information du jour pour les Rémois, c'est qu' Anthony Weber et ses coéquipiers ont laissé passer leur dernière chance de monter en Ligue 1. Les joueurs de Michel Der Zakarian sont tombés sur un Pierre Bouby des (très) grands soirs, auteur d'un doublé. Contrairement à la candidate du Front National aujourd'hui, les Orléanais repartent de Reims la tête haute. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle devraient se disputer la place de 17avec Auxerre ou celle de 18et barragiste avec le Red Star , le club du 9-3. «Le Red Star avait la pression ce soir et cela s'est ressenti sur la pelouse de Valenciennes . Les Audoniens n'ont pas réussi à emballer la rencontre face à des Valenciennois déjà assurés de leur maintien. Match fermé avec quasiment aucune occasion à se mettre sous la dent.Le maintien était quasiment assuré pour Clermont et Bourg-Péronnas avant le coup d'envoi avec respectivement 8 et 7 points d'avance sur la zone de relégation. C'est désormais officiel, les deux clubs prolongent leur aventure en Ligue 2 la saison prochaine. Les joueurs des deux équipes ont joué décontracté dans un stade quasiment vide et ce sont les Burgiens qui s'imposent au bout du suspense grâce à un but de Boussaha dans les arrêts de jeu. Une victoire 3-2 pour la forme et pour la prime.C'était le match de la dernière chance pour le stade Lavallois mais les joueurs de Thierry Goudet ne sont pas parvenus à créer l'exploit. Leur bourreau se nomme Faïz Selemani, passeur puis buteur en l'espace de deux minutes. 0-2 au bout d'une demi-heure, les Mayenneais sont au fond du trou et se s'en remettront jamais. Bouanga termine le travail en seconde mi-temps. Laval évoluera en National la saison prochaine tandis que Tours , 20e il y a quelques mois, a quasiment réussi son opération sauvetage.Match sans enjeu pour deux équipes engluées dans le ventre mou. Les joueurs pensent déjà à leurs prochaines vacances en Andalousie ou à Punta Cana. Les adeptes des excursions ont opté pour la « demi-pension » , les vrais pour la formule « all-inclusive » . Sur le terrain : RAS