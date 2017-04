Laurent Blanc à Séville ?

0

Emery à Paris et Blanc à Séville ? Un beau chassé croisé pour la valse des coachs. Laurent Blanc pourrait se réinstaller sur un banc de touche l'année prochaine. Selon Pierre Bernes, son agent, le technicien français avait «» et «» a-t-il déclaré sur Canal +.Et l'ex-entraineur parisien pourrait rebondir en Andalousie. Selon le, le FC Séville serait en pôle pour recruter Laurent Blanc . Les dirigeants sévillans prépareraient le départ de l'actuel coach, en poste Jorge Sampaoli, annoncé du côté du Barça et de l' Argentine Laurent Blanc ne devrait pas être insensible à l'intérêt des, qui ont utilisé le 3-5-2 à plusieurs reprises cette saison.