Lauren chambre le Real

Après une carrière bien remplie qui l'a menée à Levante , Majorque et surtout à Arsenal , Lauren est devenu consultant de Espagne à Séville.Il était donc au première loge, ce dimanche, lors de la victoire (2-1) du FC Séville face au Real . Un succès qui a mis fin à l'impressionnante série de quarante matchs sans défaite des. Un record en Espagne , certes, mais pas de quoi impressionner l'ancien défenseur. Entre 2003 et 2004, il avait fait mieux avec les «» d' Arsenal en restant invaincu durant quarante-neuf rencontres de championnat. Et au cas où les plus jeunes l'auraient oublié, le joueur a tenu à le rappeler sur Twitter : «. »Que Lauren se méfie, Hoffenheim est invaincu en Bundesliga cette saison et a la ferme intention de le rester.