Laszlo Bölöni oublie le nom d'un joueur recruté la veille

De retour sur un banc européen cinq ans après avoir quitté celui du PAOK Salonique en Grèce Laszlo Bölöni a choisi cet été le Royal Antwerp. Une destination courageuse puisque le club d'Anvers est de retour en Jupiler League pour la première fois depuis treize ans, et vise le maintien avec peu de moyens.Une mission qui n'effraie pas l'ancien coach passé en France par Nancy Lens et Rennes , qui a vu son effectif renforcé largement. Cette semaine encore, deux hommes ont débarqué au Royal, et faisaient partis du groupe du week-end qui est allé chercher un précieux nul face à Anderlecht (0-0). Un recrutement large, peut-être un peu trop. Car oui, Laszlo Bölöni a carrément oublié l'un d'eux, pourtant assis sur le même banc de touche que lui.Interrogé en zone mixte sur Obbi Oularé, le coach a eu toutes les peines du monde à comprendre de qui il s'agissait : «Tu préfères : que ton boss ne connaisse pas ton nom ou qu'il te chambre publiquement sur ton poids ?