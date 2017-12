László Bölöni allume l'entraîneur du Standard

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bölöni envoie la sauce.Entre l'ancien coach du Stade rennais et Sá Pinto, l'actuel entraîneur du Standard Liège connu pour son excentricité , ce n'est pas le grand amour. Invité de l'émission, au lendemain de la rencontre qui a opposé le Standard à Antwerp (1-1), László Bölöni a sorti la sulfateuse pour parler de son ancien joueur : «: "On est champion, mais on a eu une chance fantastique, c'est que Sá Pinto s'est blessé lors du premier match."On rigole bien en Belgique