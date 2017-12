Lassana Diarra dans les plans du PSG ?

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Choper un Lass au lasso.Selon les informations de, le PSG serait entré en contact avec Lassana Diarra pour discuter d'une arrivée dès cet hiver. Des représentant du club parisien auraient en tout cas évoqué cette option avec leurs homologues d'Al-Jazira. À 32 ans, le Parisien de naissance est lié jusqu'en 2020 au club émirati, récent demi-finaliste du Mondial des clubs, mais pourrait être libéré de son contrat pour débarquer libre à Paris.L'international français avait déjà séduit le PSG quand il évoluait à l'OM lors de la saison 2015-2016, Marco Verratti et Thiago Motta en personne avaient alors été impressionnés par la prestation de la sentinelle marseillaise. Mais aujourd'hui, le profil de Lassana Diarra pourrait répondre à plusieurs critères de recherche : compléter l'effectif avec un milieu défensif comme le souhaite Unai Emery , compter dans ses rangs un homme expérimenté qui connait le championnat de France et la Ligue des Champions et ne pas se mettre dans le rouge vis-à-vis du fair-play financier.Pour Lass , ça permettrait de rendre son CV encore plus incompréhensible.