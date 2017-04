Lassana Diarra aux Emirats arabes unis

0

On s'attendait à voir Lassana Diarra signer en Russie, en Turquie ou en Chine, mais le milieu de terrain a finalement rejoint le club d'Al-Jazira aux Emirats arabes unis pour une durée de trois ans. Une fin de carrière sportive chaotique pour le joueur, gâchée par les 10 millions d'euros réclamés par le Lokomotiv Moscou. La bataille juridique n'étant pas terminée, le Français ne sait toujours pas s'il va devoir régler cette amende au club russe.Passé notamment par le Real Madrid et Chelsea, Lassana Diarra avait résilié son contrat avec l'OM le 14 février dernier suite à un désaccord, lié à un nouvel imbroglio contractuel avec l'un de ses employeurs.Il y a un an, Lassana Diarra était titulaire en Equipe de France et devait signer à Manchester United, au PSG ou au Real Madrid. Ca va vite.