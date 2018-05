Lasagna 4 étoiles

Rare éclaircie de l’Udinese cette saison, Kevin Lasagna a parfaitement réussi son adaptation dans le Frioul. Une belle récompense pour un garçon au parcours atypique qui porte encore un petit peu l’Inter dans son cœur. Parfait, il retrouve avec bonheur les Nerazzurri ce dimanche.

L'Inter dans un coin de la tête

Par Andrea Chazy

En déplacement à Benevento lors de la dernière semaine d’avril, l’ Udinese est très malade. Alors sur une dramatique série de onze défaites, l’équipe dirigée par Massimo Oddo souffre face à la lanterne rouge du championnat qui n’a pourtant plus rien à jouer, au contraire de son adversaire. Menée 2-1 à la suite d'un penalty logiquement accordé par la VAR, l’équipe frioulane se doit de prendre des points pour assurer son maintien, et va alors s’en remettre à son homme providentiel et sauveur depuis le début de saison. En l’espace de quatre minutes, Kevin Lasagna sort de l’ombre et plante un doublé qui permettra finalement à son équipe de ramener un point de Campanie. Il faut dire que depuis décembre, date de son repositionnement définitif à la pointe de l’attaque, choix qui a coïncidé à l’époque avec la nomination du désormais ex-coach Massimo Oddo , le refrain est souvent le même lorsque l’attaquant de 25 ans n’est pas gêné par une blessure. Sur les quinze rencontres auxquelles il a pris part, Lasagna a trouvé le chemin des filets au moins une fois lors de neuf d’entre elles. Un rendement exceptionnel pour celui qui joue seulement sa deuxième saison en Serie A, et qui est l’actuel troisième meilleur buteur italien du championnat derrière Immobile et Quagliarella. Comme s’il était écrit que la belle histoire du petit Kevin avait encore quelques chapitres devant elle, alors que rien ne laissait présager un tel destin.À dix-huit ans, la carrière de Kevin Lasagna est pourtant à deux doigts d’être tuée dans l’œuf lorsque son club de Mantova décide de ne pas le conserver. Né à quelques encablures, le choc est difficile à avaler pour le bonhomme, qui décide alors de repartir de plus bas. À 20 ans, alors en Serie D, Lasagna doute de son avenir en tant que footballeur professionnel et commence des études pour devenir géomètre comme il le racontait à laen 2015 : «» Deux ans plus tard, sa bonne étoile le fait alors croiser Cristiano Giuntoli, coach de Carpi , qui lui propose de le rejoindre en Serie B. Un énorme changement de son propre aveu, qui ne l’empêche pas de jouer 30 matchs et de découvrir avec son club la Serie A la saison suivante. Lasagna est alors le seul joueur du club arrivé du monde amateur à jouer parmi l’élite et sait qu’à 23 ans, tout est encore possible.À l’aube de cette première saison en Serie A, Lasagna confesse avoir un rêve en tête : marquer face à l’ Inter à San Siro. Il est alors loin de se douter qu’il inscrira un soir de janvier 2016 à San Siro son premier but en Serie A synonyme d’égalisation pour Carpi , à la 92minute, un scénario presque impossible à imaginer dans ses rêves les plus fous.Malgré la descente en Serie B, l’homme est fidèle et va tout exploser dans l’antichambre de l’élite. Ses performances font tourner de l’œil les recruteurs de l’ Udinese qui flairent le bon coup et décident de miser sur lui l’été dernier. Un choix loin d’être anodin, car au-delà de ses talents de footballeur qui s’affirment, l’homme en lui-même est un modèle de sainteté : «» Hormis celui qu'il porte à sa promise, son amour, il le consacre à l’ Inter même si, avec le temps, l’idylle a pris un peu de plomb dans l’aile comme il le confiait à Sky en décembre dernier : «» Des mots prononcés après une victoire 3-1 face aux Intéristes, où Lasagna ne s’était pas fait prier pour tromper Samir Handanovič. Tout simplement car le joueur amateur plein de rêves dans la tête a laissé place à un buteur à la soif inassouvissable.