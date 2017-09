Las Palmas n'a plus d'entraîneur

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'équipe de Las Palmas avait fait un mercato estival ambitieux avec l'arrivée de joueurs libres ou en prêt, tels Alberto Aquilani Vitolo , ou encore Oussama Tannane . Un recrutement qui ne porte pas ses fruits en ce début de saison puisque le club des Canaries pointe à la quinzième place avec six points pris en six journées. À tel point que son entraîneur, Manolo Marquez, a présenté sa démission ce mardi en expliquant qu'il ne se «» .Après les limogages de Fran Ecribà (Villarreal) Manolo Marquez devient le troisième entraîneur de Liga à quitter son poste cette saison.Marquez avait pris les rênes de l'équipe en juillet, et n'a tenu que six matchs en tant que coach. Son grand-père était le président d'un des cinq clubs à l'origine de la création de Las Palmas La preuve que parfois, le piston ne suffit pas.