Las Palmas claque Valence

Las Palmas 3-1 FC Valence

GM

En déplacement sur la pelouse de Las Palmas , pour clôturer cette vingtième journée de Liga, le FC Valence avait bien l'intention de s'imposer pour essayer, enfin, de s'éloigner des bas-fonds du classement.Et les choses commencent plutôt bien pour les visiteurs qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Santi Mina dés la 20e minute de jeu. En face, les insulaires se montrent quelque peu timides dans ce premier acte et il faut finalement attendre le coup de génie de Jonathan Viera qui, d'une merveille de frappe, remet les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps.La seconde période a tout le juste le temps de débuter que Munir trouve l'idée géniale de récolter deux cartons jaunes en moins de trois minutes. Les locaux, qui n'en demandaient pas tant, vont immédiatement profiter de cette supériorité numérique pour inscrire deux buts en quatre minutes, par l'intermédiaire de Lemos, d'un splendide coup franc, puis de Kevin-Prince Boateng Les joueurs de Las Palmas s'imposent donc 3-1, confortant ainsi leur onzième place tout en se rapprochant un peu plus de la première partie de tableau, tandis que pour Valence, la saison noire continue. Encore et encore.