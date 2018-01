Larsonneur, peau de pêche

La fureur

Une bataille psychologique avec Anthony Martial

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB, sauf ceux de Bruno Grougi, tirés du Télégramme.

Il y a cinq mois, Gautier Larsonneur, vingt piges et soixante-dix kilos d’insouciance, s’est avancé sur la piste de Bollaert, à Lens, comme on entre dans une pâtisserie. Que peut ressentir un gardien au moment d’enfiler une veste de numéro un avec son club de cœur ? «» Ça se tient, presque facilement : le 8 août dernier, le fils du club, imbibé de la sensibilité propre aux gardiens de but, a débuté chez les grands lors d’un premier tour de Coupe de la Ligue, face au Paris FC. Depuis, Larsonneur a balayé la concurrence, fait sauter l’étiquette de numéro trois qu’on lui avait collée sur le front en début de saison et a surtout compilé dix-sept titularisations dans les buts du Stade brestois. Le voyage à Lens, fin août, comme un coup au plexus de son entraîneur, Jean-Marc Furlan : «: "Mais qu’est-ce qu’il est en train de nous faire ?"Ce jour-là, Brest décroche sa première victoire de la saison (4-2) et en profite pour faire descendre des tribunes les supporters d’un RC Lens en pleine crise. Furlan, vingt ans de circuit sur le CV, comprend : «» Alors, à son sujet, on parle désormais de limites, d’un plafond de progression qui n’existerait pas et d’un potentiel qu’on dit illimité. Éric Assadourian, le directeur du centre de formation brestois, tente de freiner : «La faille, justement : l’angoisse d’un poste solitaire, où l’idée est de détruire le plaisir là où celui du reste des hommes, habillés différemment, est de le créer. «, relance Furlan.» Être impénétrable, voilà ce que recherche Gautier Larsonneur là où Gianluigi Buffon racontait, lors de l’hiver 2014, le but encaissé comme une atteinte à la pudeur. Il dit : «» Jean-Marc Furlan affine le portrait : «En réalité, Larsonneur est un gardien de son époque : jeu long précis, position haute, participation à la construction. L’idée vient de loin, de ses débuts à l’US Plougonvelin où il aimait «» en passant par les tournois avec les jeunes du Stade brestois, rejoint à l’âge de onze ans, lors desquels il n’hésite pas à demander à ses éducateurs de passer quelques minutes dans le champ. Réflexe à canaliser. «Entraîneur des gardiens du Stade brestois et ancien portier du club, Julien Lachuer parle plutôt de «» d’un jeune qu’il connaît depuis les U13. «» Ce à quoi l’ancien du groupe, Bruno Grougi, répond en évoquant un coéquipier qui «» et qu’il faut «» qu’au moment de son arrivée dans le groupe pro, en 2015. Derrière lui, Gautier Larsonneur traîne surtout une réputation de brute de travail - premier arrivé le matin, dernier parti le soir, habitude qu’il avait déjà plus jeune lorsqu'il s’imposait des extras à la plage -, mais surtout l’allure du gendre idéal qui refuse de planquer sa chance lorsqu'il rentre au village et va prendre «» .Comprendre Larsonneur, c’est alors revenir, aussi, au village, au Conquet, commune la plus occidentale du pays. Un port de pêche situé à trente minutes de Brest. «» Vieille habitude, Gautier Larsonneur n’a pas changé. Le samedi matin, après le décrassage, il file aider sa mère sur le marché de Saint-Renan, y croise des supporters, parfois Jean-Marc Furlan. C’est la bulle qui explose, l’évasion, la possibilité de «» . Lorsqu’on lui parle crustacés, il n’hésite pas : «On lui demande alors s’il s’imagine retrouver son père dans quelques années, il se marre et préfère se recentrer sur le foot où le luxe est aussi une quête. «» , résume Lachuer. Puis, la folie revient rapidement dans le débat et c’est un souvenir qui remonte : un quart de finale de Gambardella, joué en avril 2014, face à l’AS Monaco. Gautier Larsonneur a alors 17 ans et les réflexes d’un ancien. Pendant la séance de tirs au but, il va voir Anthony Martial, lui glisse qu’il a raté son match et qu’il va rater sa tentative. «» Un autre jour, il ira faire une bise à sa mère entre deux penaltys.Parfait résumé du gamin, moins grand que les gardiens de sa génération, qui aura mis du temps à quitter « la vie de bourg » . Aujourd’hui encore, il avoue quitter Brest dès qu’il le peut, le temps d’un verre entre potes, d’une virée sur le port. Tout ça le lie à la région : le 18 novembre dernier, Brest se fait déboulonner à Lorient (4-2), un match qu’il a voulu jouer «» . Julien Lachuer, le confident à qui Larsonneur avait demandé un maillot il y a quelques années, raconte : «» Une scène déjà entrevue face au Paris FC, en août, par Éric Assadourian : «» Alors, il est rentré dans le rang, la dalle intacte, scotchant au passage les dirigeants d’un club qui ne voyaient pas vraiment Gautier Larsonneur sauter les haies à cette vitesse. Sourire de Jean-Marc Furlan : «