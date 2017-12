Laporte-Hernandez, la route d’Espagne

Comme Aymeric Laporte ou son frère Théo, Lucas Hernandez ne serait pas contre intégrer la sélection espagnole, à en croire les informations de Marca. Une décision motivée par les choix de Didier Deschamps, qui ne semble pas parti pour inclure le trio de défenseurs dans ses plans pour le mondial russe. Un trio qui se tourne donc logiquement vers l'Espagne, où les trois joueurs ont été formés et valorisés. Comme si leur nationalité sportive tendait désormais plus vers la Roja que vers les Bleus.

À en croire la presse espagnole, l'affaire est pliée. Les démarches pour l’obtention de la nationalité espagnole sont entamées, et la fédération se serait adressée directement au secrétaire du gouvernement, José Ramon Lete, pour que Lucas Hernandez soit entre de bonnes mains. Voilà le défenseur de l'Atlético lancé sur la route de l'Espagne. Et sur celle de la, alors que Julen Lopetegui l'aurait assuré d'un bel avenir au delà des Pyrénées.Une tendance qui semble décidément en vogue chez les Français d'Espagne. Le frère de Lucas, Théo, désormais pensionnaire du Real Madrid, songe également à chatouiller le cuir avec ledans un futur proche : «» Un manque de considération dans l'Hexagone également dénoncé par Aymeric Laporte qui, pourtant appelé en Bleus contre l'Espagne le 28 mars dernier, ne semble plus entrer dans les plans de Didier Deschamps : «» Lucas et Théo Hernandez, s'ils sont nés à Marseille, vivent en Espagne depuis leur enfance et ont développé un lien fort avec le football espagnol. Un lien logiquement appelé à prendre le pas sur leur nationalité de naissance ?La réponse coule de source pour Paul Dietschy, historien du football : «» Une nationalité sportive, acquise après naturalisation, qui semble prendre de plus en plus de place dans le football moderne. «, pose Christophe Daadouch, juriste spécialiste du droit du sport, auteur de» De quoi renforcer leur sentiment de légitimité à pouvoir et vouloir évoluer avec laUn choix qui serait sans doute durement critiqué en France, alors que de nombreux observateurs dénoncent la possibilité offerte aux joueurs de se choisir une nationalité «» . «» , nuance Daadouch. Lorsqu'il était sélectionneur des Bleus, Laurent Blanc avait taclé le phénomène à la gorge : «» Le joueur, un bouc-émissaire toujours facile à cibler quand les notions d'identité et de nationalité entrent dans le débat public.» , dénonce Christophe Daadouch. Dernier exemple de taille en 2009, où la Fifa vote l'abolition de la limite d'âge pour choisir sa sélection nationale, qui était auparavant fixée à 21 ans. Sans oublier le double discours des fédérations, comme la FFF. «» , reprend Daadouch. Quand l'ex DTN, François Blaquart, regrettait en 2011 «» de certaines fédérations, qui vont chercher des joueurs qui n'ont «» , il semblait avoir zappé que Raymond Domenech était allé draguer quelques années plus tôt Gonzalo Higuain pour le convaincre de choisir les Bleus, alors que l'attaquant n'avait passé que les dix premiers mois de son existence en France. L'équipe nationale italienne, elle, évolue depuis des décennies avec des joueurs naturalisés en son sein, les fameux, qui ont notamment participé à combler le manque de talents individuels de laces dernières années. Si bien que pour les joueurs, entre calculs carriéristes et une volonté sincère de rendre à son pays d'accueil en le représentant, l'équation est subtile. Théo Hernandez ne cachait pas la complexité de la chose en juin dernier : «» S'il est confirmé que son frangin a choisi d'évoluer avec la, le défenseur du Real aura sans doute une raison supplémentaire de choisir le même passeport.