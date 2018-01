Laporte à deux pas de Manchester City

300

Cela faisait bien trop longtemps que City n'avait pas mis le paquet sur un défenseur.Et selon les médias espagnols de la Cadena SER ou encore, les dirigeants de Manchester City sont en passe de refaire le coup. Après avoir déboursé près de 120 millions d'euros pour Kyle Walker et Benjamin Mendy cet été, lessont sur le point de payer la clause libératoire d' Aymeric Laporte , évaluée à 65 millions d'euros. Loin, très loin de faire peur aux leaders de Premier League, cette clause serait payée lors de ce mercato aussi par intérêt, puisqu'elle serait passée à 70 millions d'euros cet été en raison de son caractère évolutif.Laporte vient renforcer un secteur où Pep Guardiola serait fatigué des blessures de Vincent Kompany et des prestations en dents de scie d' Eliaquim Mangala . Ah oui, autant préciser que ces deux joueurs sont par ailleurs les remplaçants de Stones et d'Otamendi.Problèmes de riches.