Lapadula réveille Milan

Milan 2-1 Crotone

Treize heures, l'heure de la sieste. Milan affrontait bien Crotone cet après-midi, mais San Siro a somnolé une bonne partie du match. Puis Gianluca Lapadula a surgi à la 86pour planter un but de renard de première catégorie.Milan entame le match doucement face à des Calabrais bien regroupés derrière. Les joueurs de Crotone en profitent pour sonner San Siro, en plaçant un contre assassin : dans la surface, Rohden bouffe le gazon après un duel avec De Sciglio, mais parvient à transmettre du bout du pied à Diego Falcinelli , qui marque son cinquième but de la saison. Vexé, Milan accentue sa domination. Niang et Suso mettent le feu sur les ailes et obtiennent corner sur corner. Sur l'un deux, Mario Pašalić égalise d'une tête à bout portant peu avant la pause.Le second acte débute très fort avec un penalty accordé aux. Niang s'élance pour transformer la sentence, mais sa frappe est détournée par Cordaz, le portier de Crotone . Les Calabrais reprennent confiance et le match s'enlise dans un rythme ronronnant, ponctué de nombreuses approximations techniques. Jusqu'à ce que Lapadula récupère un ballon dans la surface et trompe du droit Cordaz. Suffisant pour donner un bon coup de fouet à San Siro, qui hurle de bonheur. Vincenzo Montella , lui, peut soupirer de plaisir : ses hommes s'emparent provisoirement de la seconde place de la Serie A.