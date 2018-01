Landon Donovan sort de sa retraite et signe au Mexique

111

Presidente: me encantó la Ciudad. Es la mejor afición. @clubleonfc es un equipo histórico y ganador. No creo en los muros, quiero ir a México, vestirme de verde y ganar trofeos con León. Nos vemos muy pronto! https://t.co/Xqm4jX2hW7 — Landon Donovan (@landondonovan) 13 janvier 2018

LMC

Addiction.Landon Donovan, considéré comme le meilleur footballeur américain de l'histoire, quitte sa retraite pour la deuxième fois et signe avec le Club León FC, au Mexique . Le deal a été conclu vendredi dans la soirée. L'attaquant de 35 ans a ensuite exprimé sa joie sur son compte Twitter et en a profité pour placer un tacle glissé à Donald Trump., a écrit Donovan en espagnol.Meilleur buteur de l’histoire de la MLS et de l’histoire des États-Unis, Donovan avait déjà effectué un premier retour sur les pelouses en 2016 avec le Galaxy Los Angeles, marquant un but en neuf matchs.Légende.