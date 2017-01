Lampard voit Chelsea champion

0

JD

Ça swingue chez lesDe retour à Londres après la fin de son contrat avec le New York City FC, le meilleur buteur de l'histoire des(211 réalisations) ne tarit pas d'éloges sur le club qui a fait de lui une légende du football anglais.Interrogé par le, le milieu de terrain de trente-huit ans considère qu'aucune équipe ne pourra empêcher Chelsea de remporter le titre cette saison : «[...]» . Selon Lampard, cette domination est avant tout rendue possible grâce à la complémentarité entre les joueurs et l'entraîneur Antonio Conte : «» .Mais la bonne forme des pensionnaires de Stamford Bridge serait également due à la bonne ambiance qui règne au sein du club : «[...]» .Effectivement, avec un soutien pareil, difficile de ne pas se sentir inarrêtable.