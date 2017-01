Lampard : « J'ai eu des offres de clubs de Premier League »

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À 38 ans, Frank Lampard a toujours des fourmis dans les jambes.Depuis son départ du New York City FC en décembre dernier, l'Anglais est libre de tout contrat. Pourtant, à quelques jours de la fin du mercato hivernal, il n'a toujours pas trouvé de point de chute. De quoi laisser présager d'un départ à la retraite ? Non, ou du moins, pas tout de suite. Dans une interview accordée au, le joueur a annoncé vouloir se donner le temps de la réflexion.[Gerard], a confié le milieu de terrain.: 'Peut-être que tu aurais dû rester un peu plus longtemps'.Pas facile de vieillir.