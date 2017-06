Lampard entraineur d'Oxford United ?

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lampard directement dans le grand bain ?Club de League One (D3 anglaise), Oxford United n’a plus d’entraîneur depuis deux mois et le départ de Michael Appleton à Leicester comme adjoint de Craig Shakespeare . Parmi les coachs ciblés par les dirigeants des, on retrouve l'ancien joueur de Chelsea et New York City : Franck Lampard.En effet, le média britanniquea annoncé la nouvelle mardi, ajoutant que l’homme de 39 ans avait rencontré les boss pour aborder certaines conditions.Après deux, Franck Lampard passerait du côté de