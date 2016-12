Lamine Koné, le miraculé

En janvier dernier, Lamine Koné est arrivé à Sunderland pour devenir rapidement un titulaire indiscutable et courtisé par quelques gros noms du Royaume. Lui croit au destin. La preuve ? Cette soirée de mars 2008 où le défenseur ivoirien, alors espoir à Châteauroux, a failli tout perdre. Récit.

L’histoire d’une bête

« D’habitude, je ne monte jamais derrière »

Le miraculé Kakou

« Comment on a pu s’en sortir ? »

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB.

Lamine Koné aime parler du destin. Mais il aime aussi y croire. Pour lui, c’est une évidence : «» Sa route personnelle devait le conduire jusqu’à Anfield où il était ce week-end, jusqu’à l’Angleterre, un pays pour lequel son football a toujours été fait. Son ancien coéquipier à Châteauroux, Stéphane Kakou, évoque même «» de voir son pote sur les pelouses anglaises depuis le 27 janvier dernier. Un jour où le défenseur ivoirien a finalement quitté la France et Lorient, où il était depuis l’été 2010, pour Sunderland. Depuis, Koné n’est plus le même homme. En l’espace de quinze matchs et au bout d’un maintien en Premier League décroché après avoir frappé en quelques semaines Manchester United (2-1), Chelsea (3-2), Everton (3-0) et être allé chercher un nul héroïque à Liverpool (2-2), celui que ses anciens formateurs appellent «» est devenu un colosse courtisé.À coups de gros chèques même, à l’image de celui posé par Everton sur le bureau des Black Cats en août dernier. Lamine Koné n’aurait jamais pensé «» . Il est finalement resté au Stadium of Light où la situation n’est pas beaucoup plus heureuse – Sunderland est dernier du championnat et n’a remporté que deux matchs depuis le début de saison –, mais lui n’a pas été déboulonné du onze titulaire malgré le changement d’entraîneur. Comme le dernier repère d’une courbe ascendante depuis ses débuts pros à Châteauroux il y a dix ans. À la force du destin, car l’histoire de Lamine Koné aurait pu s’arrêter un soir de novembre sur une route de forêt. Mais cette nuit du 5 mars 2008 devait «» ., se souvient aujourd’hui l’ancien directeur du centre de formation de Châteauroux, Frédéric Zago , depuis parti à Valenciennes.» Si bien que Lamine Koné a été lancé en pro du haut de ses dix-sept ans. Précoce et monstrueux après une enfance passée dans la banlieue parisienne. «» , cadre le défenseur de Sunderland.Puis, l’ado a surpassé le contexte pour la suite que l’on connaît entre une explosion réussie à Lorient et l’honneur de la sélection nationale ivoirienne avec laquelle il a affronté la France à Lens le 15 novembre dernier. Huit ans plus tôt, Koné s’est taillé une réputation à son échelle d’espoir à Châteauroux et rend ses premières copies de joueur professionnel titulaire. Il habite alors dans le centre-ville, à une rue de Stéphane Kakou qui se souvient «» . Plus que ça, Kakou et Koné sont devenus très proches au point de partir en vacances ensemble l’an dernier, alors que le premier a été invité par le deuxième à Lens pour le France-Côte d’Ivoire.Ce 5 mars 2008 devait donc être une soirée comme une autre. Un jour où Lamine Koné était allé s’acheter un écran plat et où Stéphane Kakou avait banqué pour un lit au Conforama du coin. Avec eux : Alexandre Laurienté, aujourd’hui à Dudelange, et Simon Loppe, alors joueurs de la réserve. «, rembobine Kakou.(le centre de formation et d’entraînement de la Berrichonne, ndlr).La route est connue dans le département, car peu fréquentée, mais souvent accidentée. Frédéric Zago, lui, est déjà rentré chez lui et parle d’une voie «» . Selon Alexandre Laurienté, un cerf déboule sur la route. Simon Loppe veut l’éviter. Stéphane Kakou se réveille en sursaut, place ses mains devant son visage par réflexe. Lamine Koné, lui, ne se souviendra que «» . Zago a été prévenu d’un accident sur la route, mais ne pense pas à un gamin du club. L’intendant de la Berrichonne est mis au courant et prévient tout le monde. «» , replace l’ancien boss de la formation castelroussine.Quelques heures plus tôt, Lamine Koné a été retrouvé au milieu de la route. Le corps inerte. Sa carcasse a été éjectée à plus de vingt mètres de la 206 de Simon Loppe qui, lui, est bloqué sous le volant. Le véhicule a enchaîné les tonneaux. Seul Alexandre Laurienté est plutôt conscient et ne s’en sortira qu’avec quelques points de suture. Stéphane Kakou : «» Au premier regard, les secours n’ont qu’une question : «» La voiture est retournée sur le toit, les portes arrière enfoncées et finira à la casse. Direction l’hôpital de Châteauroux où le médecin du club, Xavier Roy, bosse au quotidien.Le résultat des examens vient de tomber. «» , coupe Zago . Stéphane Kakou reprend : «"On est des hommes, on va se parler comme des hommes. Si tu bouges, tu seras paralysé à vie." » Face à lui, des membres du club, des joueurs, la famille. Le jeune défenseur qui sort de son premier match pro souffre d’une fracture du rachis cervical et passera les semaines suivantes à l’hôpital de Tours, allongé. Selon les statistiques, une personne sur 100 000 s’en sort sans aucune séquelle dans ce cas. Kakou était celle-ci.Lamine Koné, lui, a eu un traumatisme crânien et son œdème au cerveau sera résorbé en quelques semaines. «» Rapidement, le médecin lui fait comprendre qu’un avenir dans le foot est toujours possible. Il complète : «» La Berrichonne offrira un an de contrat à Stéphane Kakou pour se reconstruire. «» , comme l’explique celui qui est actuellement à la recherche d’un nouveau projet après avoir participé à l’aventure gâchée de Luzenac. Le destin voulait qu’il en soit ainsi, mais les deux potes se posent toujours la même question : «