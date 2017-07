Lama répond aux critiques sur la sélection guyanaise

2

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Lama n'aime pas qu'on lui crache dessus.Alors que le Guyane participait pour la première fois de son histoire à la Gold Cup, les Yana Dòkò se sont fait sortir dès le premier tour et de nombreuses polémiques sont venus entacher leur parcours, à l'image du match perdu sur tapis vert face au Honduras à la suite de la titularisation de Florent Malouda. Taxé d'amateurisme, Bernard Lama , vice-président de la ligue de football guyanaise, a tenu à répondre aux critiques : «L'ancien gardien du PSG et des Bleus a affirmé vouloir créer «» , et son président, Marcel Bafau, a lui assuré que malgré les difficultés logistiques rencontrées lors de cette compétition, la sélection n'allait pas s'arrêter : «Fallait pas l'inviter Florent.