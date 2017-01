Lallana meilleur joueur de la sélection anglaise

0

L' Angleterre a un nouveau roi. Adam Lallana a été couronné, ce mardi, meilleur joueur de la sélection anglaise en 2016. Ce sont les membres du groupe officiel des supporters desqui ont élu le. Malgré une année 2016 difficile pour la sélection britannique, Lallana a su tirer son épingle du jeu. Avec 39% des suffrages, le milieu a reçu un véritable plébiscite, il devance de loin Jamie Vardy (12%) et Wayne Rooney (8%), le précédent détenteur du titre.Le joueur de vingt-sept ans profite en fait de son excellente fin de saison. Il avait inscrit son premier but lors d'une rencontre internationale contre la Slovaquie en septembre dernier, avant de récidiver face à l'Écosse et l' Espagne en novembre.La La Land.