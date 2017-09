Lalas clashé par les joueurs américains

LG

Alexi Lalas, consultant pour la chaîne FOX, s’était montré particulièrement déçu par les résultats de la sélection américaine, quasiment dos au mur dans son groupe de qualifications au Mondial 2018. Peut-être obligés de passer par un barrage piège face à la Syrie ou l’ Australie , les grands noms de la sélection en ont pris pour leur grade il y a une semaine.Pulisic, jeune pépite US estampillée joueur du Borussia, n’a pas réagi outre mesure aux attaques de Lalas. «» , a-t-il simplement réagi. Jozy Altidore a quant à lui été un peu plus second degré : «» , avance-t-il, visiblement amusé par la pique adressée au style cutané de certains joueurs américains.Enfin, Bradley a également fait taire les critiques de Lalas. Le milieu défensif du Toronto FC a déclaré que «"Le lion ne se soucie pas de l’opinion du mouton" » .Un mouton roux, donc.