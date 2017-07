Lahm élu footballeur de l'année en Allemagne

NG

Une des plus fines lames du championnat allemand.Quelques semaines après sa retraite sportive, Philipp Lahm continue d'empiler les récompenses. Le joueur du Bayern Munich vient de se voir décerner le titre honorifique de joueur de l'année en Allemagne, une prestigieuse récompense remise par le magazine. Sont éligibles à ce titre, les joueurs évoluant en Allemagne et les Allemands évoluant à l'étranger. C'est une première pour le champion du monde 2014 qui devance cette année Toni Kroos et Pierre-Emerick Aubameyang . Il succède à Jérôme Boateng, sacré l'an passé.Julian Nagelsmann, l'entraineur d'Hoffenheim, a quant à lui été proclamé entraîneur de l'année. Ce sont les journalistes allemands qui se prononçaient pour décider de l'issue de ses deux votes.Jean-Kévin Augustin succèdera-t-il à Lahm en 2018 ?