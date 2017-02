Lagerbäck prend les commandes de la Norvège

0

Her er vår nye landslagssjef! pic.twitter.com/9iquL7376a — NorgesFotballforbund (@NFF_info) 1 février 2017

MR

Une nouvelle étape pour le capitaine Lars Lagerbäck dans sa croisière dans les fjords.Après une expérience de sélectionneur de son pays d'origine, la Suède , de 2000 à 2009, un détour dépaysant au Nigeria en 2010, puis l' Islande de 2011 à 2016, le grand Lars va poser sa parka et ses bottes fourrées en Norvège . Amenant l' Islande jusqu'à un quart de finale historique à l'Euro 2016, il avait annoncé vouloir prendre un peu de recul avec le métier et laisser le poste à son adjoint Heimir Hallgrimson. Mais à 68 ans, il a accepté de reprendre les rênes de la Norvège, 49nation au classement FIFA.Le Suédois remplace Per-Mathias Høgmo, qui avait démissionné en novembre dernier suite a une série de mauvais résultats – trois points en quatre matchs de qualification pour le Mondial 2018. Troisième de son groupe derrière l' Italie et la Croatie , la Norvège devra vite réagir pour espérer décrocher une première participation dans une compétition internationale depuis l'Euro 2000. C'est là que se trouve le nouveau défi de Lagerbäck.Mais après avoir dû choisir 23 bonhommes parmi 320 000 Islandais, il n'aura que l'embarras du choix avec les 5,2 millions de Norvégiens.