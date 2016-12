Lacemon, le prix de l’oubli

C’était en mai dernier. Un matin où des agents de la BAC de Marseille avaient débarqué chez Georges-Kévin Nkoudou après avoir été alertés par des voisins qui pensaient à une prise d’otage à son domicile. En réalité, l’histoire raconte une méprise, un récit déformé par de nombreux médias et la carrière d’un jeune footballeur brisé : celle de Loris Lacemon.

651

La source, les portes et la méprise

« À la place d’un président, j’aurais réagi pareil »

Par Maxime Brigand, à Soisy-sous-Montmorency.

Tous propos recueillis par MB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Google, sept lettres. Derrière : des séries d’articles, les mêmes noms, le même récit. Au volant d’une voiture qui mène sur une longue route conduisant à une résidence de Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), Odile détaille le prix de l’oubli. «» Le combat dure depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Un peu moins de sept pour être exact. Que s’est-il passé depuis ? Rien, ou pas grand-chose. Il y a eu le silence et des rendez-vous manqués. Avec Strasbourg , avec Rennes , mais aussi avec d’autres. À chaque fois, la même raison : «» C’est ce que n’a jamais entendu Loris Lacemon, mais c’est ce qu’il a rapidement compris. «» Loris Lacemon est l’histoire d’une matinée qui a dérapé loin de la vérité, qui a été déformée, mais qui lui a jusqu’ici coûté une grande partie de la carrière qui lui était promise. Pour comprendre, il faut donc revenir à ce matin de mai. 7h30, le quartier Saint-Anne, huitième arrondissement de Marseille Au départ, ce n’était qu’une soirée comme une autre. Loris Lacemon est descendu à Marseille , histoire de retrouver son pote du centre de formation : Georges-Kévin Nkoudou, dont la saison avec l’OM s’est terminée une semaine plus tôt au Stade de France par une finale de Coupe perdue contre le PSG (2-4). Nkoudou et Lacemon se sont rencontrés à Nantes : «» Celui qui cavale alors pour la réserve du FC Nantes avec un contrat de stagiaire pro raconte la suite : «Direction le commissariat. La raison de ce bordel ? Des voisins qui ont cru à une prise d’otages chez le joueur de l’OM. Georges-Kévin Nkoudou est alors rapidement libéré après sa déposition, son pote aussi. Loris Lacemon, lui, est placé en garde à vue et est emmené dans un autre commissariat. «» C’est justement l’après qui pose question. Car dès la sortie du commissariat, Loris Lacemon voit les nombreux appels sur son téléphone, d’amis, de la mère de Nkoudou, de l’agent du joueur. Tout le monde veut comprendre ce qu’il s’est passé parce que tout le monde sait déjà. Comment ? Il est 11h du matin et l’information a déjà circulé sur l’ensemble des médias sportifs. La source de l’info ne peut venir que du commissariat et voilà comment la vie d’un jeune footballeur innocent a vrillé.Cette histoire date du 28 mai dernier. Entre-temps, Lacemon a quitté le FC Nantes après s’être expliqué avec le président Kita. «» , raconte-t-il sous son maillot de Jordan. Le jeune homme est depuis rentré chez lui et doit faire face à la réputation que lui a créée l’affaire.Son entourage et les vidéos de surveillance savent qu’il n’est pas coupable. Les clubs, eux, ne veulent pas voir leur nom collé à un homme dont les recherches associées sur internet parlent de «» , d’un jeune qui «» . Alors, il tente de se reconstruire seul, tue ses journées à faire du sport. Il a pensé un moment arrêter le foot. Sa mère n’a pas voulu le lâcher. C’est aussi son combat, celle d’une époque et d’une innocence non respectée autour d’un «» . Reste une trace à effacer et des portes sportives à rouvrir.