Lacazette, Tolisso et ... Morel dans l'équipe type de C3

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers 👏⚽️➡️ https://t.co/BsqBcyoW67 pic.twitter.com/peJsxN1mau — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 25 mai 2017

A l'image de Lebron James en ce moment, Jérémy Morel est à son apogée.L'UEFA a dévoilé jeudi soir l'équipe type de la saison en Europa League qui est en fait un effectif type puisque 18 joueurs ont été nommés sans distinction entre titulaires et remplaçants. Sans surprise on retrouve des joueurs des équipes du dernier carré ( Manchester United , l' Ajax Lyon et le Celta Vigo ) ainsi que le futur monégasque Youri Tielemans , auteur de quatre buts dans la compétition avec Anderlecht Trois Lyonnais récompensés, on attend le tweet de Jean-Michel Aulas ...