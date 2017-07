Lacazette pas au niveau pour Manchester United

5

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout juste débarqué à Arsenal pour soixante millions d'euros, Alexandre Lacazette va apprendre à vivre avec la presse anglaise. D'autant plus que l'ex-Lyonnais arrive avec un statut de star au vu de son indemnité de transfert. Il intéresse donc tout particulièrement la presse britannique, et notamment le, qui a révélé quelques détails croustillants sur l'intérêt initial de Manchester United pour le joueur.À en croire le journal anglais, Mourinho avait dépêché des scouts pour superviser l'attaquant français, mais ceux-ci ont décrété que le joueur n'était tout simplement pas au niveau. Pire, le joueur a été qualifié de peu endurant, sans impact physique et avec des stats gonflées par ses penaltys.Rendez-vous le 17 décembre à l'Emirates pour faire taire les Mancuniens.