Lacazette, le premier bilan

Alors qu’il devait rejoindre l’Atlético de Madrid l’été dernier, Alexandre Lacazette s’est finalement engagé avec Arsenal. Il retrouve les Colchoneros jeudi soir, avec le rêve de pouvoir disputer la finale de cette Ligue Europa, chez lui, à Lyon.

Arsenal Atlético Madrid Ligue Europa Diffusion sur

Des débuts réussis puis le trou d’air

« La finale est beaucoup dans ma tête »

Par Maxime Feuillet

» Nous sommes le 17 mai dernier et Alexandre Lacazette , invité d’OLTV, confirme son souhait de rejoindre lesau mercato estival. Quatre jours plus tard, Jean-Michel Aulas s’exprime à son tour sur ce dossier dans des propos relayés par: «» Sauf que le Tribunal arbitral du sport décide finalement de maintenir l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA au club espagnol jusqu'en janvier 2018. Le rêve d’ Alexandre Lacazette d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone part en fumée. Reste encore à trouver une autre porte de sortie. Séduit par le discours d’ Arsène Wenger , l’international français prend finalement la direction d’ Arsenal pour un transfert record avoisinant les 60 millions d’euros.Et les débuts du buteur tricolore à l’Emirates sont plutôt réussis. Lors de la première journée de Premier League contre Leicester , il trouve le chemin des filets après seulement deux minutes de jeu. Les supporters dessont aux anges et la presse britannique s’enflamme déjà pour l’attaquant de 26 ans. Mis en concurrence avec Olivier Giroud par Arsène Wenger , l’ancien Lyonnais est néanmoins titularisé à quinze reprises lors de la première partie de saison durant laquelle il inscrit huit buts et délivre deux passes décisives. «» , analyse-t-il alors à mi-saison dans les colonnes duMais les automatismes créés par Lacazette avec ses compères d’attaque vont être considérablement chamboulés au mercato hivernal. Exit Alexis Sánchez et Olivier Giroud , place à Henrik Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang . L’ancien Lyonnais, en plein doute, multiplie alors les sorties quelconques et traverse une longue période de disette en inscrivant seulement un petit but entre décembre et février, toutes compétitions confondues. Wenger le relègue sur le banc, préférant titulariser l’attaquant gabonais, recruté pour 65 millions d’euros à Dortmund , et Lacazette s’attire les foudres des consultants outre-Manche. «» , prétend ainsi Emmanuel Petit dans les colonnes duAprès deux balles d’égalisation vendangées dans le derby face à Tottenham (1-0), Lacazette doit passer par l’infirmerie, victime d’une blessure au genou gauche et se retrouve éloigné des terrains durant tout le mois de mars. Un vrai coup dur en vue de la Coupe du monde en Russie . Le buteur français profite de cette pause forcée pour faire le vide dans sa tête et se remettre en question. «, confiait-il dimanche dernier dans le JDD, revenant sur cette période difficile.Remis sur pied depuis le début du mois d’avril, le numéro 9 desrevient en pleine bourre et vient d’inscrire six buts en six matchs toutes compétitions confondues. Associé à Aubameyang, replacé sur l’aile gauche par Wenger en championnat, il doit toutefois assumer son statut de leader offensif en Ligue Europa, l’attaquant gabonais n’étant pas qualifié pour cette compétition. Mais avec une finale programmée au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette , premier joueur à avoir marqué dans la nouvelle enceinte de l’OL, ne devrait pas avoir besoin d’un surplus de motivation à l’aube de cette demi-finale contre... l’ Atlético . «, affirmait-il au JDD.» À lui de saisir cette chance.