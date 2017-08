Lacazette est-il taillé pour la Premier League ?

Il a quitté son cocon lyonnais pour Arsenal en juillet. S'il claquait ses vingt buts minimum chaque saison depuis trois ans, Alexandre Lacazette débarque à Londres sans garantie. Et dans une aventure qui pourrait le replacer chez les Bleus, l'avant-centre est au cœur d'une énigme en Angleterre : a-t-il les épaules pour être le grand attaquant que les Gunners attendent depuis le départ de Robin Van Persie en 2010 ?

« Wenger l'a pris pour combiner avec Özil et Sanchez » , Franck Queudrue

Conquérir la Premier League pour séduire Didier Deschamps ?

Par Nicolas Jucha

Propos recueillis par Nicolas Jucha

L'info a été reprise par quelques journaux réputés,etnotamment. Vraie révélation ou simple intox, la question n'a pas été creusée mais, insidieusement, a fait son chemin : au moment de choisir son nouvel avant-centre, José Mourinho aurait préféré Romelu Lukaku à quatre-vingt-dix millions d'euros, plutôt qu'un Alexandre Lacazette à soixante. Parce que le Lyonnais, malgré trois saisons consécutives à plus de vingt buts en Ligue 1, n'aurait pas la carrure pour l'élite anglaise selon plusieurs rapports de scouts mancuniens. Pas assez physique et, surtout, pas assez décisif dans les grands matchs… Il n'en fallait pas beaucoup plus pour qu'en Angleterre naisse quelques interrogations sur le bien-fondé du transfert de l'international français à Arsenal . À la recherche d'un buteur de classe mondiale, Arsène Wenger a fait péter le record de transfert despour un joueur qui peine à exister en équipe de France . Derrière un Olivier Giroud qui n'a jamais totalement satisfait l'Alsacien ou les fans d' Arsenal . Wenger aurait-il pris Lacazette par défaut et dépit ? «» , estime Franck Queudrue. Désormais agent sur le marché anglais, l'ancien défenseur de Middlesbrough croit dur comme fer que le mariage entre Lacazette et Arsenal va être heureux : «» . Ancien d' Everton et Leeds, Olivier Dacourt est tout aussi optimiste car «Dansdébut juillet, le journaliste David Hytner décrivait ainsi le Français comme un joueur complet, dont la principale lacune pour la Premier League, tenait dans son jeu aérien assez limité. «» , croit savoir Queudrue, quand Dacourt pense que le réel enjeu se situe dans la capacité de Lacazette à «. » Car les joutes anglaises sont autrement plus «» qu'en Ligue 1. «» L'ancien milieu défensif de l'équipe de France se souvient qu'à Everton , il devait dormir après les matchs, même ceux de milieu d'après-midi car «» . Cet engagement de tous les instants, le Lyonnais va devoir s'y résoudre - si ce n'est pas déjà fait - à chaque entraînement : «» Avec ses 1,75m, Alexandre Lacazette ne va clairement pas effrayer les défenseurs de Premier League par son impact, mais Dacourt comme Queudrue pensent qu'il ne va pas manquer d'arguments pour leur faire mal. «» , souligne Dacourt. «» . Ses gardes du corps n'ont donc pas intérêt à le lâcher au marquage, «» , assure Queudrue.Pour Lacazette, la différence entre une saison réussie et un échec pourrait se jouer non pas sur les pelouses de Stoke City Burnley ou Tottenham , mais plus dans son aptitude à se fondre dans le moule des. «» , estime Dacourt. Vu d' Angleterre , ce recrutement a l'avantage d'offrir à Arsène Wenger un plus large panel de solutions offensives, entre une association avec Alexis Sanchez et Mezut Özil, ou une doublette avec Olivier Giroud . La situation croisée des deux attaquants français aura d'ailleurs son importance en vue du Mondial en Russie . Olivier Dacourt : «» À bon entendeur…