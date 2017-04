Lacazette, conquérir l'Europe pour gagner la France

Il est l'un des grands absents de la dernière liste de l'équipe de France. Pas faute d'être performant avec Lyon, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue Europa. Une compétition qui pour Lacazette fait office de dernier tremplin pour espérer retrouver les Bleus : à lui de faire du parcours européen de l'OL son chef-d'œuvre personnel.

Pas encore assez de références sur la scène continentale

Marquer l'histoire pour retrouver les Bleus

Par Nicolas Jucha

» Il y a quelques jours, dans un entretien au Alexandre Lacazette a mis les pieds dans le plat : ne plus être dans les listes de l'équipe de France , cela lui pèse. D'autant plus qu'il considère avoir rempli le cahier des charges fixé par le sélectionneur Didier Deschamps : marquer souvent, et si possible dans les matchs européens. Déjà 24 pions en Ligue 1, un match exceptionnel contre l' AS Roma au Stade des Lumières en Ligue Europa, le champion d'Europe U19 2010 a clairement fait le nécessaire. Mais dans la hiérarchie des Bleus, le coach a misé sur Kylian Mbappé, qui à même pas 19 ans a lui aussi brillé – en Ligue des champions, contre Manchester City sur les deux matchs –, mais surtout démontré un potentiel plus entrevu depuis un certain Thierry Henry . De quoi pousser DD à vouloir «» très vite alors qu'il connaît déjà Lacazette.Pour le reste, le buteur lyonnais souffre surtout de la dynamique de groupe si chère au champion du monde 98 : «» , expliquait DD en conférence de presse à l'annonce de ses choix. Antoine Griezmann , intouchable, ainsi qu' Olivier Giroud et Kevin Gameiro . Deux joueurs qui n'ont pas le rendement de Lacazette en club, mais qui pour l'un fait partie des meubles – avec un rendement qui justifie son maintien – quand l'autre offre un profil différent, complémentaire des deux autres, et surfe sur sa belle performance contre la Bulgarie à l'automne. La solution pour Lacazette ? Il n'a encore jamais crevé l'écran en Bleu et n'a marqué que trois fois sur la scène européenne cette saison, à Zagreb en C1, contre Alkmaar et la Roma en C3. À charge pour lui de continuer sur sa lancée et se maintenir dans les critères d'éligibilité jusqu'à ce que Didier Deschamps décide de lui rendre sa chance.Le Lyonnais dispose pour cela de la caisse de résonance idéale en Ligue Europa : sa performance contre la Roma au match aller, quand il a contribué à retourner la situation, est un argument de poids. Mais il ne suffit pas. C'est à chaque tour restant, quarts, mais aussi demi-finales et finale éventuelles, qu'il va devoir marquer, faire basculer les rencontres, et ainsi forcer la main du sélectionneur. Car aujourd'hui, ce dernier a le choix du roi, peut se permettre de laisser de côté Benzema, et ne peut donc s'attarder sur chaque joueur « performant » . Lacazette doit se rendre à l'évidence : il ne suffit plus d'être bon pour porter la tunique bleue, mais il faut désormais être monstrueux voire historique. Si possible dès ce jeudi soir contre Beşiktaş.