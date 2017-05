Lacazette confirme son intérêt pour l'Atlético

MR

La couleur est annoncée.Et pour Alexandre Lacazette , ce sera de préférence le rouge et le blanc. Invité d'OLTV, l'attaquant lyonnais a confirmé, d'une part, qu'un départ est plus qu'imminent et ensuite que l'Atlético Madrid est à ce jour sa destination prioritaire. «» , a-t-il expliqué avant de nuancer ses propos. «"je pars" » .» , s'enthousiasme le numéro 10 rhodanien, flatté par l'intérêt deset déjà excité par la perspective de côtoyer Diego Simeone et ses compatriotes Antoine Griezmann et Kévin Gameiro.Plus qu'à marquer un «» et on pourra dire que Jean-Michel Aulas est vraiment un visionnaire.