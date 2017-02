Lacazette comme Pauleta

0

20 - Lacazette a signé 20 buts ou + lors de 3 saisons de rang en L1, 1ère depuis Pauleta (03) & 1ère pour un 🇫🇷 depuis Papin (92). Boom. — OptaJean (@OptaJean) 11 février 2017

Une déception collective, mais une satisfaction personnelle.Voilà ce qu'a vécu Alexandre Lacazette ce samedi après-midi. Défait par Guingamp (2-1), l' Olympique Lyonnais a au moins eu la joie de voir son attaquant inscrire un nouveau but, et ainsi de dépasser la barre des vingts pions en première division française pour la troisième saison d'affilée. Cela n'était plus arrivé depuis 2003 et Pedro Miguel Pauleta . Pour retrouver un joueur français capable de cet exploit, il faut même revenir à 1992, et Jean-Pierre Papin Et Zlatan ? Bah non, le Suédois n'avait planté que 19 fois en 2014-2015.