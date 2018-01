Lacazette, atterrissage à compléter

Joueur le plus remplacé de Premier League cette saison, Alexandre Lacazette, meilleur buteur d’Arsenal, baigne pourtant dans une adaptation plus que réussie en Angleterre.

Par Maxime Brigand

Au moment de s’avancer sur le sautoir, l’incertitude : «» En plongeon, l’histoire est connue : l’important n’est pas la chute, mais l’atterrissage. Voilà maintenant plus de cinq mois qu’ Alexandre Lacazette , 26 ans et comparé au moment de son saut dans le bain anglais l’été dernier par Gérard Houllier Ian Wright – «» –, nage en Premier League, eau de ses rêves de gosse et mer qui devait enfin permettre de pouvoir le situer entre les meilleurs de son espèce. Temps de passage, après 21 journées : le Français n’a déjà plus de brassards, porte sur son dos huit buts, deux passes décisives, et une ligne de l’histoire d’ Arsenal depuis le 25 septembre, jour où face à West Bromwich (2-0), il a inscrit un doublé, devenant ainsi le premier joueur desdepuis Brian Marwood trente ans plus tôt à marquer lors de chacune de ses trois premières apparitions devant son public.Voir Londres, et courir, Lacazette va bien, Arsène Wenger est content de son adaptation, ses partenaires aussi, l’Emirates avec. Mieux : le 22 décembre, lors du combat absurde face à Liverpool (3-3), l’international français, auteur d’un doublé en Allemagne (2-2) en novembre, est même resté toute la rencontre sur le terrain. Cela pourrait être un détail, mais pas totalement, car l’ancien Lyonnais est aussi cette saison le joueur de Premier League le plus remplacé par son entraîneur (14 fois en 18 titularisations), ce qui a poussé les habitués de l’Emirates à hurler à plusieurs reprises sur Wenger depuis le début de saison. Quel est le problème ?Il n’y en a pas, qu’on se rassure : si Lacazette a été remplacé aussi souvent par Wenger, c’est avant tout dans une logique d’adaptation, l’Alsacien prenant toujours son temps pour intégrer les recrues n’ayant jamais connu la Premier League, et aussi de tactique, parfois. Pendant les fêtes, l’absence d’Olivier Giroud n’y a rien changé, mais le Français a continué à rentrer dans la gueule des défenses, notamment à Palace (3-2), dans la lignée de sa dernière saison lyonnaise où il avait principalement progressé dans le jeu de corps, offrant la profondeur recherchée par Wenger depuis le départ de Robin van Persie. «» , expliquait Alexis Sánchez il y a quelques semaines, avec qui Lacazette a porté leslors des dernières sorties en compagnie également d’un Jack Wilshere retrouvé. Autre convaincu, Petr Čech : «Une question de confiance aussi, Lacazette étant venu à Arsenal pour les banquets et n’ayant pas été titularisé lors de la première partie de saison à Liverpool (0-4) ou face à Manchester City (1-3) avant de rendre une copie excellente face à Manchester United (1-3). Ce mercredi soir, il devrait l’être face à Chelsea, nouveau test d’une phase d’apprentissage où le Français, exclusivement utilisé en championnat dans différents schémas, doit encore s’affûter dans les duels, principalement, et développer une meilleure relation technique avec un Özil branché sur courant alternatif. Un soir où Wenger doit définitivement lui faire confiance, drogue essentielle à la vie du deuxième meilleur buteur français de l’année 2017, et lui permettre de réussir complètement son atterrissage.