La zone Euro

» Lorsqu'on lui a proposé de rejoindre les Bleus en 2009 alors qu'il tapait un foot sur la pelouse du parc du Cinquantenaire de Bruxelles avec des inconnus, Yves Le Goff a pensé de prime abord que les gars qu'il avait rencontrés en lendemain de cuite se payaient sa tête. «» , avoue-t-il aujourd'hui en se marrant. La proposition émanait d'un membre de l'équipe de France des institutions européennes (EFIE). À 35 piges, genouillère sur les deux rotules et adepte des bons vieux pointus, Yves porte fièrement le (faux) maillot bleu d'unedont il est devenu l'un des piliers. «» , assure Raphaël Delarue, 41 ans, président d'honneur d'EFIE et chef de bureau du député européen social-démocrate Eric Andrieu.Chaque année depuis 2007, l'équipe de France participe avec les autres pays européens à la BXL Euroleague, un championnat de foot destiné à la base au personnel des institutions européennes, à savoir des fonctionnaires de la Commission européenne, des attachés parlementaires, des interprètes ou encore des lobbyistes. Un bon moyen aussi de faire du networking ? «"Je vais t'aider à faire du lobbying vu qu'on joue ensemble."» , explique Raphaël, qui a lancé le tournoi avec trois collègues.Lors de la genèse du championnat, il n'y avait à la base que quatre équipes : la France, Chypre, la Finlande et la Slovénie. Comme l'Union européenne, le tournoi s'est rapidement élargi. Dès la première année, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont adhéré au projet, et cette saison, vingt et une équipes se disputent le titre. Dans la même veine, petit à petit, le recrutement des joueurs s'est fait hors du sérail européen. «» , confirme Rodolphe, ancien attaché parlementaire et désormais membre d'un cabinet de consultants.» Bodgan Dumitru, capitaine de l'équipe roumaine et qui travaille à la Commission, confirme ces dires : «En s'ouvrant, la compétition voit aussi son niveau se hisser d'un cran. Alors que la BXL Euroleague était à la base un tournoi de bras cassés avec des mecs qui arrivaient parfois le dimanche matin bien attaqués, la compétition s'est depuis « professionnalisée » . Parmi les ténors, ce sont d'ailleurs les Roumains qui sont les plus forts. Double championne en titre, la patrie de Gheorghe Hagi a soulevé la coupe à cinq reprises et semble bien partie cette année pour la garder : onze victoires et deux nuls en treize rencontres. Bogdán a été formé dans un club roumain de première division et taquine donc plus que bien le ballon. «Du côté des Bleus, c'est plus compliqué. L'an passé, la sélection française a terminé 17de la saison régulière. Cette année, les résultats sont meilleurs. Les Bleus sont dans le milieu de tableau et espèrent décrocher les playoffs. «» , estime Guillaume, Grenoblois d'origine, sur le chemin du terrain. Karl , le coach, embraye devant son banc de touche. «Dans la ligue, du coup, ça joue un peu plus la gagne, et l'état d'esprit s'en ressent. Il y a pourtant un classement du fair-play censé calmer les esprits sur le terrain, mais certaines équipes se sont ainsi déjà mises sur la tronche. «» Raphaël se souvient s'être un jour embrouillé avec un commissaire européen finlandais au budget : «"Bon quand même, tu ne vas pas te battre avec le commissaire européen." »Ce mercredi 14 mars 2018, l'équipe de France affronte l' Allemagne . Dans les rangs de la, ça parle aussi bien allemand que français. Le règlement de la compétition confirme qu'une équipe doit compter au moins la moitié des joueurs nationaux plus un élément. En clair, s'il y a quinze joueurs sur la feuille de match, les Bleus peuvent évoluer avec huit Français et sept étrangers. «» , se demande Yves.Les joueurs étrangers qui ont évolué au moins cinq matchs pendant trois saisons pour la même nation peuvent ainsi être considérés comme des nationaux. L'équipe de France a eu des Italiens et compte aujourd'hui un Brésilien, un Belge, et James Taylor , un Britannique qui a longtemps coaché l'équipe. «» , assure le Britannique dans un excellent français. C'est ainsi que l' Autriche joue avec de nombreux Hongrois et que plusieurs Grecs enfilent le maillot chypriote. Une parade a également été prévue pour permettre la fusion de plusieurs pays et ainsi faire renaître du même coup d'anciens États disparus comme la Tchécoslovaquie. D'autres ont même déjà rejoint l'Union européenne du foot avant l'adhésion officielle de leur patrie. La Turquie , par exemple, est autorisée depuis 2013 à avoir sa place sur les terrains verts de l'Union européenne, alors que le pays n'a toujours pas gagné ses galons de titulaire dans les buildings en verre.