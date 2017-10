La vraie histoire de Casque d’or

Antoine Kombouaré est connu pour son coup de casque du Real Madrid un soir de quart de finale retour de C3 en mars 1993. Pourtant, avant ça, Casque d’or s’était illustré dans le même exercice au tour précédent face à Anderlecht, offrant déjà la qualif' aux siens dans un match de bonshommes.

Anderlecht Paris S-G Groupe B - Ligue des champions Diffusion sur

« Je veux partir, je n’en peux plus. C’est trop dur d’être remplaçant »

La blessure de Sassus

Par Mathieu Faure

Propos d'Alain Roche recueillis par MF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Derrière chaque mythe se cache une vérité. En 1993, PSG Real Madrid donne des frissons à des milliers de Parisiens et, surtout, contamine le sang rouge et bleu de nombreux jeunes adorateurs en manque de repère. Ce match retour, c’est le coup de casque d’Antoine Kombouaré dans les arrêts de jeu, le caramel du 4-1. Un but vu, revu et re-revu qui est la parfaite conclusion d’un scénario maintes fois raconté depuis vingt-cinq ans. Pourtant, la légende d’Antoine Kombouaré n’est pas née au Parc des Princes ce soir-là, mais à celui d’Astrid. C’était en décembre 1993. Après s’être offert le PAOK Salonique et Naples , le PSG d’ Artur Jorge hérite d’ Anderlecht et de son attaquant Luc Nilis . L’arrêt Bosman n’existe pas, mais un certain John Bosman joue chez les Mauves. Il est batave et international.En 1992, Anderlecht est une sacrée équipe. Finaliste de la C2 en 1990, quart de finale de C3 l’année suivante, autant dire que les Parisiens héritent d’un gros morceau. Au match aller qui se joue à Paris, les deux équipes se neutralisent sur le terrain et les fans s’envoient des parpaings dans la gueule dans la rue (0-0). Il faudra aller chercher quelque chose à Bruxelles. Là où aucune équipe française ne s’est imposée. Pis, Anderlecht n’a jamais pris la porte à la suite d’une double confrontation avec un club de l’Hexagone. À cette époque, le PSG ne pèse pas encore grand-chose sur la scène européenne en dépit de l’arrivée récente de Canal Plus dans les finances. Malgré tout, l’équipe a de la gueule sur le papier : Ginola, Weah, Valdo, Ricardo . Sur le terrain, c’est une autre histoire puisque «» est suspendu pour ce match retour et Weah blessé. C’est donc un duo inédit Calderaro-Bravo qui va officier en pointe.Antoine Kombouaré, lui, ronge son frein. Central, il s’est fait doubler par la paire Ricardo -Roche, mais officie depuis plusieurs semaines au poste de latéral droit, et ça marche plutôt bien. Le Kanak est confiant jusqu’à la causerie d’avant-match. Coéquipier et pote de Kombouaré, Alain Roche se souvient parfaitement de ce moment vingt-cinq ans plus tard : «Sur la pelouse, l’ancien Nantais s’approche de Michel Denisot , alors président délégué du PSG , et se livre : «» Denisot, diplomate, comprend la situation : «» Demain, c’est loin. Le match débute, et Kombouaré prend place sur le banc. C’est l’hiver, il caille, et le match est serré. «, rembobine Alain Roche.» Au retour des vestiaires, Bosman ouvre la marque face à un PSG qui n’avance pas.Et là, le sort s’en mêle. Roche encore : «» À ce moment du match, le PSG est éliminé. Dix minutes plus tard, les Franciliens obtiennent un corner que va tirer l’élégant Valdo. «, se souvient Roche.» Les Belges sont sonnés par le but de AK et ne reviendront jamais. Le PSG passe à la faveur du but à l’extérieur et retrouvera le Real Madrid en quarts de finale. Au coup de sifflet final, Denisot félicite tous ses joueurs, à commencer par Kombouaré. «» , balance pourtant le buteur du soir. Trois mois plus tard, le stoppeur qualifiera de nouveau son club au tour suivant d’un coup de tête dans les arrêts de jeu. Mais la légende était déjà en marche.