La volée magique de Thomas Lemar

C'est beau le football.En plus de réaliser un match de patron, Thomas Lemar vient de doubler la mise pour les Bleus d'une superbe reprise du gauche. Et de scorer son premier but en équipe nationale, accessoirement. La frappe est légèrement brossée de l'extérieur, comme une belle chaussure en cuir que l'on ne voudrait pas trop abimer du bout de sa brosse. Attention bonbon !Qui c'est qui vient de gagner dix millions, d'un coup ?