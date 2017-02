La volée de Chumacero

0

On l'appelle « Chumasteiger » pour sa ressemblance avec le champion du monde allemand Bastian Schweinsteiger, récemment transféré au LA Galaxy.En vérité, l'homme a surtout une gueule à remplir les bidons de l'équipe Astana dans la roue d'Alexandre Vinokourov. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Alejandro Chumacero est Bolivien et s'il fallait lui trouver un côté allemand, alors ce serait son amour pour les grosses chiches qui terminent au fond des filets.La preuve avec cette volée acrobatique plantée la nuit dernière en Copa Liberdores sous les couleurs d'un club bien nommé The Strongest, face aux Wanderers.Victoire 4-0 pour « les plus forts » de La Paz.